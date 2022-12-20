İzmir'de 27 Kasım Pazar günü oynanan olaylı Göztepe - Altay derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle ağır şekilde yaralanan Göztepe taraftarı 45 yaşındaki Mehmet Çakır'ın tedavisi sürüyor.

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Yaşananlar sonrası toplam 10 kişi tutuklandı. Altay tribününden 25 metre uzaktan atılan işaret fişeğinin tezahürat yapan Mehmet Çakır'ın ağzına girerek 9 tane dişini parçaladığı bildirildi. İşaret fişeğini çıkarmak isterken Çakır'ın sol elinde yanıklar oluştuğu da öğrenildi. Geçtiğimiz perşembe günü yoğun bakımdan çıkarılan Çakır, polise ilk ifadesini vererek olaya karışanlardan şikâyetçi oldu.

DOKU KAYBI 6 AYDA IYILEŞECEK

Durumu iyiye giden Mehmet Çakır'ın ağabeyi Caner Çakır kardeşinin durumunu anlattı. Büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Caner Çakır, "Atılan fişek ne yazık ki kardeşimin ağzını parçalamış. Ayrıca sol eli yanmış. Doktorlar yüzündeki doku kaybının 6 ayda iyileşeceğini söylediler. Kırılan dişlerinin yerine implant takılacak" diye konuştu.

GÖZTEPE'DEN ASLA VAZGEÇMEZ

Kardeşinin konuşabildiğini ve yürüyebildiğini söyleyen Caner Çakır, "Kardeşim derbideki olayları hiç sormadı. Şu an düşündüğü tek şey sağlığına kavuşmak. Kardeşim sporu ve Göztepe'yi çok seviyor ve asla bırakmaz. Sağlığına kavuştuktan sonra yine Göztepe maçına gitmek istiyor" diye konuştu. (Sabah Spor)