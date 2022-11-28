Göztepe-Altay derbisinde fişeği stada bakın kim sokmuş?

Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.





FİŞEK ATILDI, SAHAYA İKİ AMBULANS GİRDİ

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.

TARAFTAR KALECİYE SALDIRDI

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Atılan fişekler sonucunda yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır da hastaneye götürüldü.





SİS VE FİŞEĞİ STADA AMBULANS ŞOFÖRLERİ SOKMUŞ

İzmir Valiliği işaret fişeğinin ve sisin stadyuma nasıl girdiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemler başlatılmıştır."

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

(Hürriyet)

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