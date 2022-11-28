Göztepe-Altay derbisinde fişeği stada bakın kim sokmuş?
İzmir’de saat 19.00’da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner direği ile saldırdı. Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. Kaleci Özenç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yüzünden yaralanan taraftar ise ameliyata alındı, hayatı tehlikesi bulunmuyor. Öte yandan işaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasındaki skandal ambulans şoförü detayı 'yok artık' dedirtti...
Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.
FİŞEK ATILDI, SAHAYA İKİ AMBULANS GİRDİ
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.
TARAFTAR KALECİYE SALDIRDI
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Atılan fişekler sonucunda yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır da hastaneye götürüldü.
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SİS VE FİŞEĞİ STADA AMBULANS ŞOFÖRLERİ SOKMUŞ
İzmir Valiliği işaret fişeğinin ve sisin stadyuma nasıl girdiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemler başlatılmıştır."
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
(Hürriyet)