Göztepe - Altay derbisi Play-Off aşkına oynanacak

Alt sıralardan uzaklaşan iki ezeli rakip sahaya Play-Off yolunda avantaj sağlamak için çıkacak. Müsabakayı kazanan taraf ilk 7 sıra için umutlanacak. Ev sahibi Göztepe son maçında deplasmanda lider Eyüpspor'a 1-0 kaybederken, Altay ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Gençlerbirliği'ni aynı skorla mağlup etmeyi başardı.

GÖZTEPE, BU SEZON İÇ SAHADA SADECE 1 KERE KAYBETTİ

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 2 maçı kazanmayı bildi. Altaş Denizlispor 'u 5-0 yenen sarı-kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü engelini de 2-1'lik skorla aştı. Göz-Göz, bu sezon iç sahada çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Rakip ağlara evinde 9 gol bırakan Göztepe, 4 kez de topu filelerinde gördü. Son haftaların formda takımı Altay ise 6 maçtır yenilmiyor.

ALTAY İKİ MAÇI KAZANMIŞTI

Bu periyotta 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde eden siyah-beyazlılar dış sahada 9 puan toplamayı başardı. Gurbette 6 maça çıkan Altay, Sakaryaspor ve Altınordu'yu yendi. Adanaspor, Yeni Malatyaspor ve Manisa Futbol Kulübü ile berabere kalan Altay, sadece Pendikspor'a boyun eğdi. Altay, deplasmanlarda toplam 6 gol atarken, 4 gol yedi. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig 'de oynanan iki maçı da Altay kazandı. Ligin ilk yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Göztepe'yi 2-1 yenen Altay, Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevuyu da 2-0 kazandı. Ancak iki takım da sezon sonunda birlikte Süper Lig'e veda etti.

GÖZTEPE'DE EKSİKLER VAR

Hazırlıklarını sürdüren iki takımdan Göztepe'de golcü Hüsamettin Yener ve sol bek Yunus Emre Gedik sakat, orta saha Emre Çolak ise takımdan ayrıldı. Göz-Göz'de Palmer cezalı duruma düşerken, Altay'da eksik bulunmuyor.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)