Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, orta saha için ilk hedefini belirledi: Alper Potuk... Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak isteyen Göz Göz bu kez transferi bitirmekte kararlı.

54 milyon TL...

oyuncu için bastıran Göztepe, Sarı-Lacivertliler ile anlaşma zemini arıyor. Kanarya da 2013'te Eskişehir'den, 7.2 milyon Euro (54.4 milyon TL) gibi ciddi bir rakam karşılığında transfer ettikleri Alper'den az da olsa bir gelir bekliyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.