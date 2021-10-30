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Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

﻿﻿Süper Lig’in 11. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

30 Ekim 2021, Cumartesi 18:01 Son Güncelleme:
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Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

﻿﻿ Süper Lig ’in 11. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ’a konuk olacak Göztepe , bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Marko Mihojevic ve Halil Akbunar’ın sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Alanya’ya gidecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

AA

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