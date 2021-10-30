Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ’in 11. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ’a konuk olacak Göztepe , bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.
Marko Mihojevic ve Halil Akbunar’ın sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Alanya’ya gidecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
AA