Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’de 24 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor’la karşılaşacak Göztepe, çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı.
Göztepeli oyuncular, idmanın kalan bölümünde Aytemiz Alanyaspor müsabakasının taktiği üzerinde durdu.
Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Hüseyin Bulut’un yer almadığı antrenmanda, cezası nedeniyle hafta sonu forma giyemeyecek Alpaslan Öztürk’ün yanı sıra Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.