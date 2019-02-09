Spor Toto Süper Lig’de ikinci devrede oynadığı 3 karşılaşmada puan alamayan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Göztepe kötü gidişini bu maçta bitirmek istiyor. Sergen Yalçın yönetiminde yükselişe geçen Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda bu çıkışı sürdürme hedefinde...

Göztepe - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Deniz

Alanyaspor: Haydar, Welinton , Tzavellas, N'skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Taha, Jr. Fernandes, Cisse

Ev sahibi takımda Ghilas ve Traore sakatlığı Jarome ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor da ise sakat yok. Lucas Villafanez cezası nedeniyle bu maçta oynamayacak.

Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Göztepe, 21. haftaya 22 puanla, düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Son 3 maçını kaybeden Göztepe, ligdeki son 9 müsabakada ise sadece 4 puan alabildi. İzmir temsilcisi, evinde oynadığı son 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi ve bu müsabakalarda gol atamadı.

Son 6 maçında mağlubiyeti bulunmayan Aytemiz Alanyaspor ise 21. haftaya 25 puanla girdi.

Göztepe’de kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek. Nabil Ghilas’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.