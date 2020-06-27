Göztepe - Alanyaspor maç sonucu: 3 - 3

Süper Lig'in 29. haftasında İzmir'de müthiş bir maç oynandı. Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlanırken heyecan hiç düşmedi. Göztepe böylece son 8 haftada 7.kez puan kaybı yaparken Aytemiz Alanyaspor takımı da ilk beş hedefinin uzağında kaldı

Alanyaspor bu sonuçla 29 maç sonunda 45 puanda kalırken 7.sırada yer aldı. Göztepe ise 38 puanla 8.sırada bulunuyor. Antalyaspor'un alacağı sonuca göre sıralamadaki yeri belli olacak





Maçtan dakikalar

4. dakikada Alanyaspor’un kazandığı serbest vuruşta Bakasetas topun başına geçti. Kullanılan serbest vuruşta top Göztepe defansından sekip sağ kale direğine çarparken geri dönen topa dokunan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe’de defanstan seken topu önünde bulan Serdar Gürler, ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada Alanyaspor sağ taraftan Salih Uçan’la köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde topa yükselen Cisse’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında hakem topun dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle aut kararı verdi.

42. dakikada Berkan Emir, sol kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkte topa yükselen Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

45+3. dakikada Alanyaspor Efecan Karaca ile kontra atağa çıktı. Ceza sahası içine giren Efecan’ın verdiği pasla topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2





49.dakikada Berkan Emir'in ortasına iyi yükselen Alpaslan kafayla topu filelere gönderdi. 2-2

55.dakikada Bakasetas iki rakibini geçip kaleci ile pasını verdi ancak Salih pozisyondan yararlanamadı

64.dakikada Efecan ile Cisse'nin paslaşması sonucu tehlikeli gelen konuk ekip Cisse kale sahasından vuruşu ile yeniden öne geçti. 2-3

77.dakikada ceza sahası dışında Umut vurdu kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı

82.dakikada Göztepe, Deniz Kadah ile fileleri havalandırdı ancak öncesinde kaleci Marafona'ya faul yapılması nedeniyle gol iptal oldu

85.dakikada Bakasetas'ın şutu savunmadan sekip kornere gitti

90.dakikada Stefano Napoleoni attığı golle skora eşitlik getirdi. 3-3



