Göztepe, Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor

Süper Lig'de üst üste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a yenilerek düşüşe geçen Göztepe yarın üst sıraları zorlayan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. Ev sahibi Göztepe'de ceza sona eren golcü Jerome görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Göztepe'de eksik bulunmuyor.

Teknik yirektör İlhan Palut, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişe son vereceklerini dile getirdi. Seyircisiz oynamaya alışmaları gerektiğini belirten genç teknik adam, "Son iki maçtır maalesef istediğimiz skorları alamadık. Alanyaspor iyi bir takım. Biz de gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında Alanyaspor'u Castro'nun golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Göztepe'nin muhtemel 11'i: "Beto- Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Castro, Halil, Serdar, Wilczek

DHA