Göztepe - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig bu akşam müthiş bir kapışmaya sahne oluyor... Son 9 maçın 2'sini kazanarak üst sıralardan kopan Göztepe, son 8 sınavının 1'inden galibiyetle ayrılmasına rağmen Avrupa Kupaları'nı kovalayan Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Oynadıkları hücum futbolu ile dikkat çeken iki takım da yeni galibiyet serilerine başlamak istiyor. Bu doğrultuda bu karşılaşmayı önemli bir eşik olarak gören Göztepe ile Alanya'nın tek hedefi galibiyet.

Zorlu mücadele öncesinde Göztepe'de eksik oyuncu bulunmazken, Alanya'da, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören N'Sakala bu akşam takımını yalnız bıraktı. Hatırlanacağı üzere iki takım arasında oynanan ilk yarıdaki karşılaşmayı İzmir ekibi deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Göztepe - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Göztepe - Alanyaspor ilk 11'ler:

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Kaan Kanak, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan, Cisse, Bakasetas