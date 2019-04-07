Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ederek 24 Nisan’da evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi final için büyük avantaj yakalayan Akhisarspor, kupayı unutup lige konsantre oldu. Spor Toto Süper Lig’de pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan Göztepe ile çok kritik bir maça çıkmaya hazırlanan son sıradaki yeşil-siyahlılar, kupa zaferinin moraliyle ligde kurtuluş meşalesini yakmaya çalışacak. Akhisar temsilcisi aynı zamanda deplasmandaki kötü gidişine bu hafta son vermeyi planlıyor. Dış sahada çıktığı son 5 maçı kaybeden Akhisarspor, İzmir’den zaferle dönerek nefes almak istiyor. Ligin ilk yarısında Akhisar ekibi rakibini evinde 1-0 mağlup etmişti. Ev sahibi Göztepe'nin ise Spor Toto Süper Lig’de kalmak için mücadele veren ve konuk edeceği Akhisarspor’u devirmekten başka çaresi yok.

Göztepe - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Agbenyenu, Ngando, Poko, Castro, Yasin, Ghilas, Jerome

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Cocalic, Caner, Kadir, Sissoko, Serginho, Barbosa, Regattin, Onur, Bokila

Başkent’te kritik randevu

Bu hafta ligin 13 ve 14. sırasında bulunan 31 puanlı iki ekip Ankaragücü ve Fenerbahçe de birbirleriyle mücadele edecek. Akhisarspor karşılaşmasında galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen İzmir temsilcisi, derbiyi kazandığı takdirde iki takım biri veya ikisi ateşi yakından hissetmeye başlayacak. Bu hafta alınacak sonuçlara göre Göz Göz haftalar sonra küme düşme hattından da çıkabilir. Sarı-kırmızılıların kazanması, Bursaspor’un ise puan kaybı durumunda İzmir ekibi haftayı 15. basamakta noktalama şansına sahip olacak.

6 isim sınırda

Tüm karşılaşmalara final olarak bakan sarı-kırmızılılarda 6 futbolcu ceza sınırına geldi. Takımın en golcüsü Yasin Öztekin ve orta saha Alpaslan Öztürk 7, kaptan kaleci Beto Pimperel, orta sahanın beyni Andre Castro, kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile sol bek Berkan Emir'in 3'er sarı kartı bulunuyor. Göztepe'de 6 futbolcudan biri kart görürse, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek. Çok kritik futbolcuların kart sınırında olduğu Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna bu isimleri uyardı.

Biletlere hücum

Kimsenin gereksiz yere kart görmemesini isteyen Tuna'nın, "Bu süreçte herkese çok ihtiyacım olacak. Zorlu virajlara gireceğiz. Özellikle rakiple ve hakemle yaşanılacak diyaloglara çok dikkat edilmeli" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Göztepeli taraftarlar çarşamba günü satışa çıkan biletleri tüketti. Takımlarını en zorlu dönemde yalnız bırakmak isteyen futbolseverler 161 TL'den satışa çıkan VIP tribünü, 108 TL olan numaralı tribün ve 22 TL olarak belirlenen kuzey kale arkası tribün biletlerine hücum etti. Göztepeli taraftarların Ege derbisinde Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduracağı ve tribün şovlarla oyuncuları tam destek vereceği kaydedildi.