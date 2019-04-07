Göztepe - Akhisarspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Göztepe, Akhisarspor'u ağırladı. Bornova Stadyumu'ndaki maçtan galibiyetle ayrılan taraf, ligin dibine demir atan Akhisar oldu: 0-1

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev Göztepe, 6'ncı mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Halil Akbunar'ın sağdan yaptığı ortada Yasin Öztekin'in kafa vuruşu direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erirken ikinci yarıda da oyunun hakimi Göztepe'ydi. Girdiği sayısız gol pozisyonundan faydalanamayan İzmir temsilcisi, 88'de ise golü kalesinde gördü.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Helder Barbosa, sağdan Elvis Manu'nun yaptığı ortada topu filelerle buluşturdu ve takımına galibiyeti getirdi: 0-1.

Bu sonuçla Göztepe ligde üst üste çıktığı 6. maçtan da galibiyetle ayrılamazken 27 puanda kaldı. Akhisar ise puanını 24 yaparak 17'nci sıraya yükseldi.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Halil’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Lumor uzak mesafeden sert şutunda Lukac topu son anda kornere çeldi.

32. dakikada Poko’nun pasında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Kadu’dan sıyrılarak Göztepe ceza sahasına giren Manu’nun şutunda kaleci Beto ayaklarıyla topu çeldi.

47. dakikada Halil kafayla ceza yayı üzerindeki Borges’e çevirdi, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Halil’in ortasında arkada direkte topla buluşan Yasin müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.

58. dakikada Halil’in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lumor’un vuruşunda kaleci Lukac topu tokatladı.

64. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Bokila’nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Castro’nun oldukça uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

88. dakikada Manu’nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Barbosa takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Göztepe - Akhisarspor ilk 11'ler

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Kadu, Titi, Lumor Agbenyenu, Andre Castro, Celso Borges (69' Serdar Gürler), Andre Biyogo Poko, Halil Akbunar (78' Deniz Kadah), Yasin Öztekin, Cameron Jerome (60'Nabil Ghilas)

Akhisarspor: Milan Lukac, Edin Cocalic, Rajko Rotman, Aykut Çeviker (73' Serginho), Güray Vural (62' Helder Barbosa), Abdoul Sissoko, Elvis Manu, Jeremy Bokila (85' Sokol Cikalleshi), Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Stat: Bornova Stadyumu

Hakem: Bülent Yıldırım

Sarı Kartlar: Edin Cocalic (17'), Lumor Agbenyenu (33'), Elvis Manu (60'), Titi (61')