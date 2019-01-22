Göztepe Agbenyenu ile anlaştı

Chelsea'den Rahman Baba, Anderlecht'ten Ivan Obradovic ve Ankaragücü'nden Tiago Pinto'yu listesinde alan Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Sporting Lizbon'dan Lumor Agbenyenu'yla anlaşma sağladı.

Hem kulübü Sporting Lisbon hem de oyuncuyla yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, Agbenyenu'yu İzmir'e getiriyor.

Portekiz'de Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon'da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı.