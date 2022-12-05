Göztepe, Adanaspor deplasmanından moralli döndü

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve büyük şok yaşayan Göztepe , Adanaspor deplasmanından puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı. Hafta boyunca futbola konsantre olmaya çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, iki kez yenik duruma düşmelerine rağmen pes etmedi ve mağlup olmadan Adana'dan döndü. Sarı-kırmızılılar eksik kadroya rağmen pozitif bir futbol sergiledi. Göztepeli oyuncular atılan golleri ise Altay tribünlerinden yüzüne işaret fişeği isabet edip ağır yaralanan taraftar Mehmet Çakır'a hediye etti. Futbolcular, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün yoğun bakımda kalıp halen tedavi gören Mehmet Çakır'ın adının yazılı olduğu Göztepe formasıyla poz verdi.

EKREM SAKATLANDI

Göztepe'de kaleci Ekrem'in ise 62'nci dakikada sakatlanıp oyundan çıkması teknik heyeti sıkıntıya soktu. Ekrem'in yapılacak kontrollerin ardından durumu netlik kazanacak. Adanaspor karşılaşmasını geride bırakan Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Altay maçıyla ilgili vereceği karara odaklandı. TFF, 22'nci dakikada tatil edilen derbiyle ilgili kararını bu hafta içinde açıklayacak. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise yaşanan travmaların ardından Adanaspor deplasmanından puanla dönmenin kendileri için olumlu olduğunu dile getirdi.

"OYUNCULARA DESTEK OLDUK"

Hafta boyunca oyunculara büyük destek olduklarını ifade eden Özkayımoğlu, "Elbette bu olaylar maalesef zaman zaman oyuna da yansıdı. Özellikle ilk yarıda çıkış anında kaybettiğimiz toplar ikinci bölgede pozisyon oldu. Biz genellikle pozisyon veren takım değiliz. Maçın son anlarında ise kalecimiz Arda çok net bir pozisyon çıkardı ve buradan puanla dönmemizi sağladı. İkinci devrede ise yaptığımız hamlelerle çok net fırsatlar yakaladık. O pozisyonların bir tanesi gol olsa buradan galibiyetle ayrılacaktık. Aldığımız 1 puanı Mehmet Çakır'a armağan ediyoruz" dedi. (DHA)