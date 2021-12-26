Göztepe - Adana Demirspor maçının öne çıkan rakamları

Göztepe ile Adana Demirspor, Gürsel Aksel Stad’ında karşılaşırken mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Göztepe, son maçta Beşiktaş 'a 2-1 yenildi. Alınan mağlubiyete rağmen El Maestro'nun takımı bir süredir olduğundan daha iyi bir görüntü verdi. Beşiktaş karşısında çok pozisyonuna girseler de son vuruştaki yetersizlik takımda hayal kırıklığına neden oldu. Aynı zamanda savunmadaki kırılganlıkta gözlerdenkaçmadı.

Adana Demirspor son maçında Galatasaray 'ı 2-0 mağlup etti. Daha net şanslar, daha iyi taktik organizasyon ve daha net bitiricilikle 3 puanın sahibi oldu. Montella'nın şu ana kadarki en büyük başarısı, Yunus Akgün gibi daha önce şans bulamayan oyuncuları oynatarak elinden gelenin en iyisini elde etmesi oldu.

Fikstür avantajından rakibine göre 2 gün fazla dinlenen Adana Demirspor mücadeleden en az 1 puan alabilir.

Oran Analizi

Göztepe için 3.5 üst oranı 2.55 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 3.5 alt bitti.

Adana Demirspor için 1.5 üst oranı 1.2 olduğunda toplam 48 maçın %90 kısmı 1.5 üst bitti.















