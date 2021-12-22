Göztepe - Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında Göztepe , 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bilet fiyatları belirlendi. Karşılaşmanın biletleri 23 Aralık Perşembe günü saat 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa çıkacak.
Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 400 TL + 36 TL Passolig Hizmet Bedeli
2. Kategori: 350 TL + 31.5 TL Passolig Hizmet Bedeli
3. Kategori: 100 TL + 9 TL Passolig Hizmet Bedeli
4. Kategori: 75 TL + 7 TL Passolig Hizmet Bedeli
5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Passolig Hizmet Bedeli
6. Kategori: 25 TL + 2,5 TL Passolig Hizmet Bedeli
İHA