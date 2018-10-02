Son olarak 2016-17 sezonunda 4 Haziran 2017'deki 1'nci Lig Play-Off finalinde Denizli'nin çalıştırdığı Eskişehirspor'u seri penaltılarla 4-3 yenen Göztepe adını Süper Lig'e yazdıran taraf oldu. Maç sonunda yıkılan Mustafa Denizli, Eskişehirspor'la yollarını ayırdı. Kariyerinin en üzücü akşamlarından birini yaşayan deneyimli teknik adam bu seneye kadar takım çalıştırmadı. Aynı sezonun 25'inci haftasında Eskişehirspor'la sözleşme imzalayan Denizli, ilk sınavına da Göztepe maçıyla çıktı. Eskişehir evindeki o sınavı 4-0 kazandı. Uzun aranın ardından Kasımpaşa'nın başında sahalara dönecek Denizli, ilk maçını yine Göztepe ile oynayacak.

Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılarda Halil Akbunar sıkıntısı yaşanıyor. Atiker Konyaspor mücadelesinin 30'uncu dakikasında sakatlanıp yerini Tayfur'a bırakan Halil'de ödem tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Halil Akbunar'ın yapılan değerlendirmesinde sol kasık adalesinde zorlamaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu maç günü netlik kazanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Halil için seferberlik ilan eden İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Kadu ve orta saha Atakan da kesin olarak İstanbul'a götürülmeyecek. Ayak bileğinde sıkıntı yaşayıp 2 haftadır yine forma giyemeyen golcü Cikalleshi'nin durumu da maç saati belli olacak.