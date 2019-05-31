Göztepe 42 yıl sonra ilki başardı

Son olarak 1976-1977 sezonunda 19 yıl art arda mücadele ettiği eski adıyla Türkiye Futbol 1. Ligi şimdiki ismiyle Süper Lig'e veda eden Göztepe daha sonra en fazla 2 yıl devler arenasına tutunabildi. Göztepe 1978-1979'de tekrar yükseldiği Süper Lig'e 1979-1980'de veda etti. 1981-1982'de yeniden lige dönen sarı-kırmızılılar sadece 1 sezon kümede kalabildi. Büyük hasretini 1999-2000 sezonunda bitiren Göztepe o yıl küme düşme acısını yaşayıp 2000-2001'i yine 1. Lig'de geçirdi. Göztepe, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında Süper Lig'de mücade etmesine rağmen istikrarı yakalayamadı ve bir kez daha alt lige geriledi.

O dönemden sonra amatör kümeye kadar giden İzmir ekibi 14 yıl sonra 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e dönüş yaptı. İlk senesinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ligi 6'ncı bitiren Göztepe, geride bıraktığımız sezon ise ecel terleri döktü. Sezona Bayram Bektaş'la başlayan ardından Kemal Özdeş'le yoluna devam edip son olarak Tuna'yı kurtarıcı olarak geri getiren Göztepe kıl payı düşmekten kurtuldu. Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor'un mendil salladığı Süper Lig'de derin bir oh çeken Göztepe yıllar sonra ilk kez üst üste 3 sezon Süper Lig'de yer alma şansı elde etti. Göztepeli taraftarların birçoğu da Göztepe'yi 2 yıldan fazla Süper Lig'de göremediklerini, kendileri için de yeni sezonun bir ilk olacağını ifade eden mesajlar yayınladı.

DHA



