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Göztepe, 3'te 3 için Samsun'da

Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'u mağlup ederek çıkışa geçen Göztepe, Samsunspor'a bu sezon ilk kez 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak.

05 Kasım 2022, Cumartesi 23:06 Son Güncelleme:
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Göztepe, 3'te 3 için Samsun'da

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste düşme hattındaki Yeni Malatyaspor ve Altaş Denizlispor 'u mağlup ederek çıkışa geçen Göztepe , yarın Play-Off barajındaki Yılport Samsunspor'a bu sezon ilk kez 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele Murat Erdoğan yönetiminde oynanacak. 

Emre Çolak'ın da cezasının bitmesiyle eksik futbolcusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip ligde 10 maçta topladığı 14 puanla haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde başladı. Uzun yıllar Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor ise 11 maçta 17 puanla haftaya altıncı basamakta girdi.

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