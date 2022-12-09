Göztepe, 3 eksikle Manisa FK karşısında

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında oynanan Altay karşılaşmasında çıkan tribün olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama ve hükmen mağlubiyet cezası alan Göztepe , yarın evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Göztepe cezası nedeniyle sahaya taraftarından yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden golcü Hüsamettin, sol bek Yunus Emre ve kaleci Ekrem mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren kanat Mamah'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak. Konuk Manisa FK'da ise Domgjoni, Adem ve Nizamettin, Göztepe'ye karşı görev alamayacak. Göztepe Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, taraftarın desteğini alamayacaklarını ancak sahada tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, Play-Off yolunda zorlu bir maça çıkacaklarını, hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu dile getirdi.

Bu maç öncesi Göztepe 18, geçen hafta Play-Off hattından çıkan Manisa FK ise 24 puanda. (DHA)