Göztepe 3 eksikle Bursa’ya karşı

Kemal Özdeş’i takımın başına getiren ve Bursaspor’u ağırlamaya hazırlanan Göztepe’de 3 eksik bulunuyor.
İdmanları sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan sakat, Brezilyalı savunmacı Kadu ise cezalı.
Kemal Özdeş’i takımın başına getiren ve Bursaspor’u ağırlamaya hazırlanan Göztepe’de 3 eksik bulunuyor.
İdmanları sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan sakat, Brezilyalı savunmacı Kadu ise cezalı.
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