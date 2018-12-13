Göztepe 3 eksikle Bursa’ya karşı

Kemal Özdeş’i takımın başına getiren ve Bursaspor’u ağırlamaya hazırlanan Göztepe’de 3 eksik bulunuyor.

13 Aralık 2018, Perşembe 06:11
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Göztepe 3 eksikle Bursa’ya karşı

Kemal Özdeş’i takımın başına getiren ve Bursaspor’u ağırlamaya hazırlanan Göztepe’de 3 eksik bulunuyor.

İdmanları sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan sakat, Brezilyalı savunmacı Kadu ise cezalı.

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