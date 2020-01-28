Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2000 doğumlu Metin Yıldırım’ı profesyonel yaptı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2013-2014 sezonundan bu yana altyapıda forma giyen Metin Yıldırım’la 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, devre arasında A Takım kampında da yer alan orta saha oyuncusuna profesyonel futbol hayatında başarı dilendi.

İZMİR (AA)