Göztepe, 2 eksikle Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 35. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe, karşılaşma için son çalışmasını yaptı. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Göztepe’de tedavisi devam eden Marko Mihojevic’in yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk de antrenmanda yer almadı.

Gürsel Aksel Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.