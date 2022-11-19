Göztepe, 2 eksikle Eyüpspor deplasmanında

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek Play-Off yolunda umut tazeleyen Göztepe , yarın deplasmanda lider Eyüpspor'un konuğu olacak. Eyüp Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Göz-Göz'de sakatlıkları bulan golcü Hüsamettin Yener ile sol bek Yunus Emre Gedik mücadelede forma giyemeyecek. Göztepe bu maç öncesi 17 puanla 10'uncu sırada yer alırken, lider Eyüpspor 30 puanda.