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Göztepe, 2 eksikle Eyüpspor deplasmanında

Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek Play-Off yolunda umut tazeleyen Göztepe, lider Eyüpspor'un konuğu olacak. Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan Hüsamettin Yener ile Yunus Emre Gedik mücadelede forma giyemeyecek.

19 Kasım 2022, Cumartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Göztepe, 2 eksikle Eyüpspor deplasmanında

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek Play-Off yolunda umut tazeleyen Göztepe , yarın deplasmanda lider Eyüpspor'un konuğu olacak. Eyüp Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Göz-Göz'de sakatlıkları bulan golcü Hüsamettin Yener ile sol bek Yunus Emre Gedik mücadelede forma giyemeyecek. Göztepe bu maç öncesi 17 puanla 10'uncu sırada yer alırken, lider Eyüpspor 30 puanda. 

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