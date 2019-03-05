Gözler Soldado'da

Fenerbahçe'de gözler zorlu viraj öncesi Roberto Soldado'ya çevrilmiş durumda.

05 Mart 2019, Salı 06:14
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Gözler Soldado'da

Çaykur Rize maçında ağları havalandırıp gol hasretine son veren Roberto Soldado, zorlu fikstürde teknik heyetin en büyük kozlarından biri olacak. Ersun Yanal, Slimani’yi tamamen silerken, gözler artık İspanyol forvetin sergileyeceği performansta. Öncelikle Başakşehir karşısında skora katkı sağlamak isteyen Soldado, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de kesinlikle dert etmiyor ve sadece takımın bir an önce üst sıralara yükselmesini hedefliyor.

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