Sarı-Kırmızılılar, aylarca beklediği, aradığı golcüye Kasımpaşa karşılaşmasında kavuştu.

Radamel Falcao, ortaya koyduğu futbol ile gerçek bir süperstar olduğunu gözler önüne serdi. ‘Parçalı’yı giydiği ilk maç olan Kasımpaşa mücadelesinde galibiyeti getiren 33 yaşındaki golcü, uyum sorunu yaşamadan Aslan’a çabuk ısındı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge maçında da teknik direktör Fatih Terim’in en büyük kozlarından biri olacak Falcao’nun beklentileri karşılayabilmek adına özel hazırlandığı bildirildi.