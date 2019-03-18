Süper Lig’de yaklaşık 3 haftalık ara bugün itibariyle başlarken, artık gözler A Milli Takımımız’a çevrildi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’nda 22 Mart Cuma günü 22.45’te deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü 20.00’de Eskişehir’de Moldova ile karşılaşacak A Milliler, dün akşam itibariyle Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başladı.

Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanını bugün 18.30’da gerçekleştirecek. Ancak bu idmandan önce millilerin yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 14.30’da basın toplantısı düzenleyecek.

20 Mart’a kadar İstanbul’da çalışacak takımımız, ertesi gün Arnavutluk karşılaşması için uçakla başkent Tiran’a, kara yoluyla da maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek. 23 Mart’ta ise kafile, Eskişehir’de Moldova’yı konuk edeceği gruptaki ikinci maç için İşkodra’dan Eskişehir’e geçecek.