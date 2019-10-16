Tecrübeli teknik adamın, maçın sonucundan bağımsız olarak, yaşanan süreçle ilgili gelecek sorulara net yanıtlar vermesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda bu nedenle Demir Grup Sivasspor ile yapılacak karşılaşma sonrası basın toplantısı da bir hayli önem taşıyor.

(Milliyet)