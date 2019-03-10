Gözler Burak Yılmaz’da

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde bu akşam Konyaspor’u konuk edecek Siyah-Beyazlılar, takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’a güveniyor...

10 Mart 2019, Pazar 09:28
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Gözler Burak Yılmaz’da

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde bu akşam Konyaspor’u konuk edecek Siyah-Beyazlılar, takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’a güveniyor... Devre arasında Beşiktaş’a transfer olan ve 6 maçta 4 gollük performans sergileyen 33 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park’ta golcülüğünü konuşturuyor. Kara Kartal’ın Dolmabahçe’de oynadığı Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında 2’şer gol kaydeden Burak, bu akşam da atacağı gollerle takımına galibiyeti getirmenin hesaplarını yapıyor. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında oldukça formda olduğunu gösteren deneyimli isim, 2 maçlık beraberlik serisinin ardından takımını galibiyetle buluşturup Siyah-Beyazlılar’ı çıkışa geçirmeyi istiyor

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