Gözler artık Diagne’de

Mbaye Diagne, bir süre daha Galatasaray’ın gündemindeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın transferde tüm umutları, Senegalli golcünün gidişine bağlı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Diagne’ye 8 teklif geldiğini, kendilerinin olumlu cevap verdiklerini, şimdi de oyuncunun kararını beklediklerini açıkladı. Şu an bitme aşamasına gelen tüm transferlerin de Diagne’nin durumuna bağlı olduğu belirtiliyor. Finansal Fair-Play’de eksi bakiyeye düşen Galatasaray Yönetim, 10 milyon Euro gelir bekledikleri Diagne’nin gidişiyle hem artıya geçecek hem de gündemdeki transferleri tamamlayacak.

Hiç acelesi yok!

Bu arada Afrika Kupası sonrası tatiline devam eden Diagne’nin, teklifler konusunda acele etmediği, Avrupa kulüpleri arasında maddi beklentilerini karşılayan bir kulübe transfer olmak istediği öğrenildi. Ancak tekliflerin çoğu Arap kulüplerinden geldiği için, Senegalli golcünün şimdilik görüşmeleri askıya aldığı belirtiliyor