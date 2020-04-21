Gözleme besin değerleri... Gözleme kaç kalori?

Gözleme karbonhidrat değeri yüksek, besinlerden biridir. Un ve sudan yapılmaktadır. Hamuru açıldıktan sonra içine peynir, ıspanak, kıyma gibi farklı besin maddeleri konularak kızartılır. Bu sebeple kalori miktarı yüksektir. Ancak Tam buğday unu kullanıldığı taktirde bu oran azalmaktadır. Bir porsiyon gözlemede ortalama 605 kalori mevcuttur.

Gözleme besin değerleri

Gözleme içeriğinde karbonhidrat, protein, yağ gibi besin maddeleri mevcuttur. A ve C vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca potasyum, kalsiyum ve demir mevcuttur. Oldukça besleyici olan gözleme, tok tutmaktadır. Tüketildiği zaman günlük karbonhidrat alımı azaltılmalıdır. 100 gram gözleme içeriğinde:

- 270 kalori

- %50 oranında karbonhidrat

- 10 gram protein

- 7 gram yağ

- 6.1 mg A vitamini

- 5.6 mg C vitamini

- 67 mg potasyum

- 145 mg kalsiyum

- 5 mg demir mevcuttur.

Patatesli gözleme besin değerleri

Patates, içeriğinde karbonhidrat ve şeker oranı yüksek olan bir besin maddesidir. Bu sebeple gözleme patatesli olarak tüketilirse karbonhidrat değeri yükselmektedir. Patates ve yufkadan kaynaklı olarak şeker hastaları için risk oluşturmaktadır. Bir porsiyon patatesli gözleme 8 dilim ekmek ve 2 lt yağ ile eşdeğer kaloriye sahiptir.

1 adet patatesli gözleme besin değerleri:

- 197 kalori

- 39 gram karbonhidrat

- 6 gram protein

- 3.5 gram yağ içermektedir.

Ayrıca A ve C vitamini değerleri yüksektir. Potasyum, şeker ve lif içeriği mevcuttur.

Peynirli gözleme besin değerleri

Peynirli gözleme besin içeriğine kalsiyum eklenmektedir. Peynirin çeşidine göre kalsiyum, yağ ve kalori oranı artıp azalmaktadır. Bir porsiyon peynirli gözleme yaklaşık olarak 600 kalori değerindedir. Peynirli gözleme içeriğinde kalsiyum, potasyum, karbonhidrat, yağ ve vitamin gibi maddeler içermektedir.

Peynirli gözlemede sodyum ve potasyum oranı da yüksektir. A, D, C, K, B12 gibi vitaminler mevcuttur. Bu sebeple besin değeri yüksektir. Kontrollü olarak tüketildiği taktirde faydalı ve doyurucu bir besin olduğu bilinen bir gerçektir.

Ispanaklı gözleme besin değerleri

Faydalı bir besin maddesi olan ıspanak, gözleme içinde kullanıldığı zaman demir, potasyum ve sodyum oranı yükselmektedir. Bir porsiyon ıspanaklı gözleme yaklaşık olarak 631 kalori değerindedir. Ayrıca içeriğinde farklı besin maddelerini barındırmaktadır:

- Karbonhidrat

- Lif

- Protein

- Yağ

- A ve C ve D vitaminleri

- Potasyum

- Kalsiyum

Kıymalı gözleme besin değeri

Kıyma, gözlemenin protein, demir ve kalsiyum oranını yükseltmektedir. Ayrıca kullanılan kıymanın türüne bağlı olarak yağ oranında da artış olmaktadır. 260 gram değerindeki bir porsiyon kıymalı gözleme yaklaşık olarak 670 kaloridir. Ayrıca bu oranda:

- Karbonhidrat(%65)

- Protein

- Yağ () mevcuttur.

Kaşarlı gözleme besin değeri

Kaşar peyniri yağ oranı en yüksek peynir çeşididir. Bu sebeple kalorisi en yüksek olan gözleme çeşidi kaşarlı gözleme olarak kabul edilmektedir. Kaşarlı gözleme 265 gram yani bir porsiyon değerinde tüketildiği taktirde 850 kalori alınmaktadır. Bununla birlikte %38 oranında karbonhidrat, protein, %48 oranında yağ içermektedir.



