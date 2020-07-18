Göz tansiyonu (Glokom), halk arasında “karasu” olarak da bilinir. Belirti göstermeden ilerlediği için sinsi bir hastalık olarak kabul ediliyor. İnsanlarda çoğunlukla açık açılı glokom görülüyor. 12 – 20 mm Hg referans aralığı normal göz tansiyonu kabul ediliyor. Bu değerlerin üzerinde çıkması körlüğe kadar gidebiliyor.

Göz tansiyonu nedir?

Göz tansiyonu (glokom), göz içi basıncının görme sinirini tahrip edecek kadar yükselmesi sonucunda görme kaybına yol açan bir göz hastalığıdır. Normal bir gözde, göz sıvısı (Aköz sıvı) devamlı olarak üretilir. Üretilen bu sıvı dengeli bir şekilde de emilerek boşaltılır. Böylece göz içi basıncı normal düzeylerde kalıyor.

Üretilen göz sıvısının boşaltılması engellenirse yani göz içi sıvısının dışa akım yolunda bir tıkanıklık oluşursa göz içi basıncı artıyor. Artan göz içi basıncı da görme sinirine baskı yaparak zarar veriyor.

Bu durumda da Açık Açılı Glokom oluşuyor. Bu hastalıkta ilerleyen evrelerde kalıcı görme kaybı oluştuğundan erken tanı çok önemlidir.

Açık Açılı Glokom 50-60 gibi ilerleyen yaşlarda sıklıkla ortaya çıkabiliyor. Erken evrelerde merkezi görme etkilenmediği görme kaybını fark edemiyorsunuz.

Nadiren de olsa Dar Açılı Glokom da görülebiliyor. Daha ziyade hipermetrop gözlerde, iris dokusunun drenaj açısına çok yakın pozisyonda yerleşmesi ve bu açıyı kapatmasıyla ortaya çıkıyor.

Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?

1- Sabahları belirginleşen baş ağrıları,

2- Zaman zaman bulanık görme,

3- Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi

4- Televizyon izlerken göz etrafında ağrı

5- Şiddetli göz ağrısı,

6- Görmede azalma, kızarıklık,

7- Bulantı ve kusma,

8- Işığa karşı aşırı hassasiyet ve gözde büyümeyi glokomun belirtileri arasında sayabiliriz.

Göz tansiyonu sınır kaçtır?

Göz tansiyonu normal insanlarda 12 – 20 mm Hg arasındadır. En uygun ve ideal göz tansiyonu değeri 17 mm Hg olarak kabul ediliyor. Açık Açılı Glokom’da bu değer üst sınır olan 20 mm Hg’nin üzerindedir. Dar Açılı Glokom’da ise üst sınırın çok üzerinde 40-50 mm Hg civarlarındadır.

Göz tansiyonu tedavisi nasıl yapılır?

Göz tansiyonu (glokom), tanı konulduktan sonra tamamen iyileştirilip ortadan kaldırılamayan bir hastalıktır. Fakat uygun tedavi ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulup, görme kaybının ilerlemesi engellenebiliyor.

Açık açılı glokom, öncelikle, göz içi basıncını düşüren çeşitli ilaçlarla tedavi ediliyor. Dirençli vakalarda veya glokom tipine göre cerrahi tedaviler tercih edilebiliyor. Bazı hastalarda birden fazla cerrahi girişim de gerekebiliyor. Dar açılı glokom krizle kendini gösterdiği için tedavisi çok acildir. Lazer tedavileri uygulanabiliyor.

İlaç tedavisiyle göz içindeki sıvının oranı düşürülmeye çalışılıyor. Bu yöntem başarılı olunmadığında cerrahi yönteme geçiliyor. Trabekülektomi olarak adlandırılan göz tansiyonu ameliyatıyla sıvı akışı kolaylaştırılıp, göz içi basıncının düşmesi sağlanıyor. Ameliyat 2-3 hafta içinde etkisini gösteriyor. Fakat unutmayınız ki sadece tansiyonunuz düşürülüyor. Kaybettiğiniz görme yetiniz geri getirilemiyor.

Göz tansiyonunu düşürmek ve dengelemek için yapılması gerekenler

Göz tansiyonunu düşürmek için doktorlar genellikle damla öneriyorlar. En önemli husus damlanızı doktorunuzun önerdiği saatte kullanmanızdır. Belirtilen saatte ve dozajda kullanmanız sonucunda daha etkin bir göz içi basınç düşüşü sağlamış olursunuz. Böylece hastalığın kötü gidişini engellemiş olursunuz.

Göz damlaların genellikle yan etkileri olabiliyor. Bu durumda da düzenli kullanmada sıkıntı doğabiliyor. Doktor kontrolünde düzenli kullanmaya özen göstermelisiniz.

Göz damlalarının yanı sıra bitkisel yöntemlerle de göz tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz. Ama bu yöntemleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda yarar vardır.

Hercai menekşe, dut ve okaliptus yaprakları göz tansiyonunu düşürmede oldukça etkilidirler. Bu bitkilerin çayını yapıp, içerek göz tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz. Bu bitkilerle birlikte; bakla, soğan, sarımsak ve karabaş otu da göz tansiyonunu dengeleyen bitkisel ürünlerdir.

Göz tansiyonu için bitkisel kür; Bir gülün yapraklarını bir cezvede 3 dakika kaynatıyorsunuz. Daha sonra 3 dakika demlemeye bırakıyorsunuz. Orta boy patatesi ikiye bölüp, demlenmiş suya daldırıyorsunuz. Gül suyuna batırdığınız patatesleri gözlerinize uyguluyorsunuz.