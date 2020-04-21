Göz tansiyonu halkın tabiri ile karasu olarak adlandırılır. Fakat tıp dilindeki adı ise glokom olan göz tansiyonu çoğunlukla belirti vermeden ilerleyen bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen göz tansiyonu kalıcı olarak görme kaybına sebep olabilmektedir.

Göz tansiyonu nedir?

Göz tansiyonu; gözün içerisinde ulunan sıvının basıncının artmasıdır. Göz içerisinde artan bu sıvı basıncı görmeyi sağlayan göz sinirlerine zarar verebilecek düzeylere kadar yükselebilmektedir. Bu nedenle göz tansiyonu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen bir göz tansiyonu kalıcı olarak görme kaybına neden olur.

Göz tansiyonu kimlerde görülür?

Göz tansiyonu rahatsızlığı her yaştan kişide görülebilmektedir. Fakat 40 ve üstündeki yaşa sahip kişilerde daha sık görülür. 40 yaşın üstündeki kişiler ve ailesinde göz tansiyonuna sahip olan bireyler var ise mutlaka sıklıkla muayene olmalıdırlar.

Göz tansiyonu neden oluşur?

Göz içerisinde gözün beslenebilmesi amacı ile göz içi sıvı algılanması gerekir. Göz içerisinde salgılanan göz içi sıvısı boşalamadığı takdirde göz içerisinde basınç yükselir. Göz içerisinde bu sıvının oluşturduğu basınç göz tansiyonu olarak isimlendirilir. Gözde artan bu basınç gözün sinirlerle dolu olan tabakasına ve sinirlere ciddi zararlar verir.

Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?

Çoğunlukla hastalarda belirtiler görülmez. Fakat göz tansiyonunun henüz erken evresinde bazı hastaların sabahları daha çok ortaya çıkan baş ağrıları, gece vakitlerinde çevrelerinde ışıklı halkalar görmeleri, bazen bulanık görüş oluşması, televizyon izledikleri sırada ise gözün çevresinde ağrı oluşumu gibi belirtiler meydana gelebilmektedir.

İlerleyen zamanlarda meydana gelen ufak görme kayıpları ile fark edilen bir hastalıktır. İleri yaşlarda ani bir şekilde görülen dar açılı glokom olarak adlandırılan göz tansiyonu çeşidi bulunmaktadır. Dar açılı glokom belirtileri ise; gözde şiddetli ağrı, gözde kızarıklık, görmede azalma, kusma ve bulantıdır. Acilen tıbbi tedavi gerektirmektedir. Çocukluk ve bebeklik çağında ise gözlerde sulanma, gözde büyüme ve ışık hassasiyeti gibi belirtileri bulunur.

Göz tansiyonunda erken tanının önemi nedir?

Gözlerde görme kaybı oluşursa bunun geri dönüşü olamayacağı için göz tansiyonu mutlaka erkenden teşhis edilip tedavi edilmelidir. Göz içerisindeki sıvının basıncının anormal artışı normal bir göz muayenesinde tespit edilebilmektedir, bu da göz tansiyonunun ilk bulgusu olabilir.

Düzenli aralıklarla yapılan göz muayeneleri göz tansiyonundaki erken tanının ve tedavinin alınması için en iyi yoldur. Tonometre isimli bir alet kişinin göz içindeki basıncı ölçer. Normal bir göz muayenesinde kolaylıkla yapılabilen bir ölçümdür. Her yıl herhangi risk faktörüne sahip olunmasa da özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişiler göz tansiyonunu ölçtürmelidirler.

Göz tansiyonu nasıl tedavi edilir?

Göz tansiyonu için hekim tarafından tanı konulması ile birlikte göz tansiyonu hemen tedavi edilip ortadan tamamen kaldırılamaz. Çoğunlukla tedavi başarılı olur ve göz tansiyonu kontrol edilebilir. Görmede oluşan kayıplar varsa bu kayıpların ilerlemesi engellenebilir.

Açılı göz tansiyonunda gözdeki basıncın düşmesini sağlayan bir takım ilaçlar ile tedavi uygulanır. İlaca direnç gösteren glokomlarda cerrahi girişim uygulanabilir. Bazı kişilere birden daha fazla cerrahi girişim uygulanılmak gerekebilir.

Ani bir şekilde gelişen açılı glokomlar mutlaka acilen tedavi edilmelidir. Lazer tedavisi ile göz tansiyonu tüm glokom çeşitlerinde kullanılabilir.

Göz tansiyonu oluşma riskini arttıran faktörler nelerdir?

Genetik olarak aktarılabilen bir hasatlık olması nedeni ile ailede göz tansiyonu öyküsü olması glokom riskini arttırır.

- Kişinin 40 yaş ve üzerinde olması

- Şeker hastalığı varlığı

- Şiddetli kansızlık durumu

- Şok yaşanması

- Kişide ve ailesinde hipertansiyon olması

- Yüksek derecede miyop olmak

- Yüksek derecede hipermetrop olmak

- Migren

- Gözde ve yakın çevresinde yaralanma oluşumu

- Genetik faktörler

- Uzun süren kortizonlu ilaç tedavileri