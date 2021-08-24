Göz kapağı uygulamaları

Alt ve üst göz kapaklarında sarkmalar, boşluklar, içe göçük görünüm, göz altı çukurları, koyu halkalar, göz kapağı deformitesi ve göz altı torbaları kişin olduğundan yaşlı görünmesine yol açabilir.

Göz çevresinin yüzün diğer kısımlarına oranla daha çabuk yaşlanmasının nedeni göz çevresindeki yağ kaybıdır. Yaşlanma sürecinde gevşek üst göz kapağı derisi, içi boş üst göz kapakları ve göz altlarındaki torbalar ya da morluklar kişinin olduğundan daha yaşlı ve yorgun görünmesine neden olabilir.

Yaşlandıkça oluşan yağ kaybı kırışık, deri katlanması, göz kapağı gevşekliği, göz torbası, kaş ve yüz sarkması gibi sorunlar oluşabilir. Görüşü kısmen bloklayabilir, gözlerin ve yüzün daha zayıf, yorgun ve yaşlı görünmesine yol açabilir.

Cerrahi tekniklerle kalıcı tedavi

Gözkapağı estetik operasyonu eğer alt ve üst gözkapağına birlikte yapılıyorsa ortalama 2-3 saat sürer. Cerrahınız göz kapaklarınızın doğal çizgilerinden girerek fazla deri, yağ ve kas dokusunun bir kısmını alır. Alt gözkapağında ameliyat birkaç farklı teknik yardımıyla yapılabilir. Bu tekniklerin birinde cerrahınız alt gözkapağının içinden girerek yağ alır. Kesi izleri görünür değildir. Ameliyattan 1 -2 hafta sonraysa yapılan tekniğe bağlı olarak göz kapaklarınız normal görünümüne kavuşur.

Işık dolgusu ile ameliyatsız tedavi

Göz ve göz çevresi ile ilgili hastaların çok sayıda şikayeti olabilir. Bu sorunlar arasında kırışık, kaş düşüklüğü, göz altı morluğu, göz kapağı sarkmaları sayılabilir. Işık dolgusu ile üst ve alt göz kapağındaki estetik sorunlar da ameliyatsız teknikler ile çözülebilmektedir. Göz kapağı sorunlarını tedavi etmek için ışık dolgusundan faydalanılır. Özel içeriği göz kapağı bölgesindeki hacim eksikliğini tamamlayarak dokuların doğal pozisyonuna gelmesini sağlıyor. Ameliyatsız bir teknik olduğu için en fazla talep edilen estetik operasyonların başında yer alıyor.