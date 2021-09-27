Zamanla göz kapağı kasları güç kaybedebilir ve göz kapaklarının sarkmasına neden olabilir. Göz kapağı düşüklüğü sorunu toplumun yaklaşık %5'ini etkiler. Daha çok yaşlılarda görülen bu hastalık kişilerin yaşam kalitesini düşürecektir.

Göz kapağı sarkması görüşünüzü etkileyebilir

Sarkık göz kapakları görme bozukluklarına neden olabilir. Göz kapağı düşüklüğünün birden fazla nedeni olabilir. Bunlar; göz kapağı kasları yaşlanarak zayıflaması sonucu oluşur. Yaş aldıkça göz kapaklarını kaldıran ve açık tutan kaslar zayıflar. Zayıf kaslar ağırlaşır ve yerçekiminin etkisi altına girer. Bazı durumlarda, bu hastalık doğuştan olabilir. Anne karnındaki gelişim sırasında göz kapaklarını açan kaslar az gelişmiş olabilir.

Bazen bir gözde düşük görülürken, bazen iki gözde de aynı sorun yaşanır. Sarkma fark edilmeden veya tedavi edilmeden göz bebeğine kadar inebilir. Sık sık okuyup yazan kişiler göz kapağı düşüklüğü sorununu daha çabuk fark edebilirler. Sağlık sorunlarına ek olarak, kas dokusu azalmaya başladıkça kişi sağlıksız ve yorgun görünüme kavuşabilir.

Tedavisi cerrahi yöntemler ile mevcut

Tedavide tercih edilen yöntem cerrahidir. Lokal anestezi altında yapılan ameliyatta göz kapağındaki hayali çizgiye uygun kesiler yapılır. Açık kesi sayesinde sarkan göz kapakları kaldırılır ve zayıf kaslar güçlendirilir. Yaklaşık 45 dakika süren operasyondan sonra hasta hastaneden taburcu edilir ve rahatlıkla günlük yaşantısına devam eder. Şişlik ve morluk görülebilir, bunlar normaldir. Zamanla, tedavi gerektirmeden kendi kendine kaybolacaktır. Ameliyat sonrası 7. günde dikişler alınarak tedavi süreci tamamlanır.

Yapılacak işlem kişinin yüz şekline göre belirlenmeli ve mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır

Göz kapağı estetiğinde iz kalır mı?

Göz kapağı ameliyatlarında açılan kesilerin izleri üst kapakta tam kapak kıvrım yerindedir. Alt göz kapağında ise kirpik diplerinde kalır. Bu nedenle üst kapak olan kesiler 1. aydan itibaren görünmez, alt kapakta olan kesiler ise 2. aydan itibaren tamamen soluklaşır.