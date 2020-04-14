Gözaltında meydana gelen koyu renkli halkalar gözaltı morlukları olarak adlandırırlar. Kadınlarda da erkeklerde de oldukça yaygın olarak görülür. Gözaltı morluklarına genellikle gözaltı torbaları da eşlik etmektedir. Gözaltı morluklarına ne iyi gelir? Gözaltı morukları nasıl geçer? Gözaltı morluklarını gidermek ve yok etmek için yapılacaklar nelerdir? İşte soruların cevapları ile ilgili detaylar. Gözaltı morlukları kişiler için herhangi bir zararı olmayan sadece estetik açıdan hoş olmayan bir rahatsızlıktır. Gözaltı morlukları endişe edilmesi gereken bir soruna işaret etmektedirler. Gözaltı morluklarının birçok oluşma nedeni olabilmektedir. Uykusuzluk, ileri yaş, göz yorgunlukları, alerji, vücuda yeteri kadar sıvı almamak, aşırı derecede güneşe maruz kalmak ve genetik bu nedenler arasında sayılabilir.

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Gözaltı morluklarını tedavi edebilmek için öncelikle neden belirlenmelidir. Belirlenen nedene göre tedavi uygulamak sonuç almak açısından çok daha etkilidir. Fakat gözaltı morluklarının durumunu düzeltmeyi sağlayacak olan bazı hususlar mevcuttur. Uygulanacak olan bazı yöntemler gözaltı morluklarına iyi gelecektir. İşte gözaltı morluklarına iyi gelecek yöntemler:

Soğuk uygulama yapmak: Soğuk kompres uygulamak gözaltındaki şişliklerin inmesine ve gözaltında bulunan genişlemiş kılcal damarları daraltarak mor renkli olan görüntüyü azaltacaktır. Temiz bir havlu içerisine sarılan birkaç küp buz göz üzerine uygulanır. Buz bulunmadığı takdirde ise temiz bir havlu soğuk su ile ıslatılır ve 20 dakika kadar gözaltına uygulanır.

Uyku süresini artırmak: Yeterli süre uyumak gözaltında oluşan morluklar ve koyu halka görünümünün azaltılmasına yardımcı olacaktır. Uyku yetersizliği kişide cilt solukluğuna neden olur ve cilt solukluğu gözaltındaki koyu halkaların daha çok belirginleşmesine neden olur. Koyu halkaların belirginleşmesini önlemek için yedi ya da sekiz saat kadar uyumak gerekmektedir.

Uyurken başı yüksekte tutmak: Yetersiz uykunun gözaltında ortaya çıkarttığı torbalanmalar ve koyu renkli halkalar, kişinin uykuda yatma şekline de bağlıdır. Uyku sırasında başın yastık ile daha yukarıya kaldırılması, gözaltında torba oluşumuna neden olan sıvı birikimini önler. Bu şekilde gözaltı torbalarının ve gözaltı morluklarının oluşması önlenir.

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Gözaltı morluklarının geçebilmesi için her gün düzenli ve yeterli uyku uyumak, en az iki litre su tüketmek, uyurken başı yukarıda tutmak, bol miktarda sıvı tüketmek, güneş altında çok uzun süre kalmamak gibi yaşam tarzında küçük değişiklikler yapılmalıdır. Alerji nedeni ile gözaltı morlukları oluşuyor ise bu kişiler mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmelidir.

Çoğunlukla geçici olan gözaltı morlukları yaşın ilerlemesi ya da yetersiz uyku nedeni ile de meydana gelmektedir. Göz çevresinde oluşan bu görüntüyü düzeltebilmek için evde uygulanabilecek çok sayıda doğal yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler uygulandığı takdire gözaltı morluklarında bir iyileşmek olmuyorsa ve hatta giderek daha da ilerliyorsa mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Dermatoloji uzmanları tarafından gözaltı morluklarını kalıcı olarak tedavi edecek bazı uygulamalar mevcuttur. Dermatolog tarafından uygulanabilecek olan kalıcı çözümler:

Göz çevresinin pigmentasyonunun azalması için kimyasal peeling işlemi

Cildi sıkılaştırıp yenilemek için lazer tedavisi

Gözaltının incelmiş olan bölgelerine pigment enjekte ederek tıbbi dövme uygulamak.

Gözaltındaki cildin renginin bozulmasına neden olan kılcal damar ve melanini gizleyebilmek için doku doldurma enjeksiyonları

Göz torbalarının oluşmasını sağlayan fazla cilt ve fazla göz yağını uzaklaştırma operasyonu

Cerrahi yöntem ile gözaltına sentetik ya da yağ implant yerleştirme

Göz altı morluklarını gidermek ve yok etmek için yapılacaklar

Salatalık: En sık kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Morarmış ve solgun olan gözaltlarına dilimlenmiş bir salatalığı koyarak 15 dakika kadar bekletmek yeterli olacaktır. Gözaltı morlukları salatalık ile yok edilecektir. Kullanılacak olan salatalık dilimlerinin herbiri uygulamadan önceki 5 dakika boyunca buzlukta bekletildiği takdirde hem salatalığın özelliklerinden hem de soğuğun özelliğinden faydalanılabilir.

Domates suyu ve limon: Yarım domatesin ve yarım limonun suyunu sıkıp her akşam uykuya geçmede hemen önce bir pamuk ile gözaltın uygulanmalıdır. Uygulamanın ardından kalan karışım ağzı kapanabilen cam bir kavanoz içerisinde buzdolabında saklanabilir. Bir hafta kadar gözaltlarına bu karışımın uygulanması gözaltı morluklarının giderilmesini sağlayacaktır.

Türk kahvesi ve elma suyu: Yarım bir elma rendelenerek suyu sıkılır. Elma suyunun içeresine bir tatlı kaşığı miktarınca Türk kahvesi eklenerek birbirine karıştırılır. Elde edilen karışım gazlı bir bezin içerisine konularak ya da temiz bir tülbendin içini konularak göz çevresinde 15 dakika kadar bekletilmelidir. Günde iki günde bir defa bu karışım gözaltlarına uygulanabilir.

Patates: Rendelenmiş olan bir patates göz kapaklarına konularak 15 dakikalık bir süre bekletilmelidir. Her akşam göz kapağına bu uygulama yapılarak kısa süre içerisinde sonuç alınabilir.

Çay: Gözaltındaki morluklar ve şişliklerin kaybolması için sallama poşet çaylar kullanılır. Denmiş olan normal poşet çayların poşeti göz kapağında bekletilebilir. Poşet çay bulunmadığı takdirde ise demlenmiş içilen bir çay içerisine bir pamuk batırılmalıdır. Batırılan temiz pamuk göz kapağında bekletilmelidir. Kısa sürede bu yöntem ile sonuç almak mümkündür.

Kivi: Gözaltı morluklarını yok edebilmek için kullanılan doğal gıdalardan biri kividir. Kivi dilimlenerek gözaltlarına ve göz kapaklarına konulur. 10 ila 15 dakika arasında bir süre bekletilir.

Buhar: Geniş bir tas ya da kova içerisine konulan kaynar suyun buharına yüz tutulmalıdır. Bu şekilde ciltteki gözenekler açılır, göz şişlikleri ve morlukları azalır.