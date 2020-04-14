Göz ve göz çevresindeki ağrılar, insanların ömürlerinin belirli dönemlerinde karşılaştıkları yaygın ağrılar arasında. Göz ağrısı ile karşılaşan kişiler, ağrıyı geçiren doğru yöntemleri öğrenerek kendileri de uygulayabilirler. Bu bakımdan Göz ağrısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Göz ağrısını alacak ve dindirecek evde yapılacak çözümler gibi önemli soruların cevaplarını sizlere özel derledik. Göz ağrısı, rahatsız edici ağrılardan biridir. Genel olarak iltihaplanma ya da göz kuruluğu gibi sebeplerden kaynaklanan, insanların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durum. Göz ağrısı beraberinde çapaklanma, şişlik, kızarma ve gözde yanma gibi sıkıntılara sebep olabilmektedir. Göz ağrısına iyi gelen yöntemleri uygulayarak bu ağrıdan kısa sürede kurtulmak ise mümkün.

Göz ağrısı ve nedenleri

Yüzeyde gözlenen göz ağrıları çizilme, yanma ya da kaşıntı biçiminde hissedilir. Göz ağrısı, her iki gözde görülebileceği gibi migren gibi rahatsızlıklarda sol göz ağrısı, sağ göz ağrısı tek başına hissedilebilir. Göz ağrısının sebepleri yüzeysel (oküler) ya da derin (orbital) ağrı olmasına bağlı olarak değişiklik arz eder. Oküler göz ağrısı nedenleri; yabancı cisim kaçması, konjonktivit, kontakt lens tahrişi, korneal aşınma, parlama yanıkları, arpacık olarak sıralanabilir.

Göz içinde hissedilen orbital ağrıların nedenleri ise başlıca; glokom, optik nörit, göz bozukluğu, sinüzit, migren, iritis olarak sayılabilir. Gözün derinliklerinde ortaya çıkan göz ağrıları genellikle bıçaklama ve zonklama biçiminde hissedilmektedir. Göz ağrısı, görme kaybı ile beraber gözlendiğinde acil bir tıbbi problemin belirtisi olabilmektedir. Göz ağrısı yaşanırken görüşün kaybedilmeye başlanması durumunda gecikilmeden göz doktoruna müracaat edilmelidir.

Göz ağrısı ne zaman acil bir durumdur?

Göz ağrısı ile birlikte görme kaybı ya da aşağıda belirtilen semptomlardan biri görülürse acil tıbbi yardım almak gerekmektedir. Göz ağrılarının acil bir durum oluşturduğu olgular:

- Travma ya da kimyasallara maruz kalma

- Ani ve dramatik görme değişiklikleri

- Göze dokunulamayacak kadar duyulan acı hissiyatı

- Göz ağrısına eşlik eden karın ağrısı ve kusma

Göz ağrısı nasıl geçer?

Göz ağrısının geçmesi için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Önemli olan doğru tedavilerin, uzmanların görüşleri ışığında uygulanmasıdır. Bu sayede göz ağrıları kısa sürede iyileşebilmektedir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

1- Gözlük: Devamlı ya da sık sık kontak lens takan kişiler, arada gözlük takmalı ve böylece göz kornealarının dinlenmesini sağlamalıdır.

2- Göz Banyosu Yapmak: Kimyasal bir madde ya da yabancı bir cisim göz ile temas ettiği zaman gözün su ile ya da serum fizyolojik çözeltisi ile yıkanmalıdır.

3- Antibiyotikler: Anti bakteriyel damlalar, oral antibiyotikler ağrıya sebep olan göz enfeksiyonlarını tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

4- Antihistaminikler: Gözdeki alerjiye ilişkin ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan göz damlaları ve oral ilaçlar kullanılmaktadır.

5- Göz Damlaları: Glokomu olan kişiler, gözlerinde meydana gelen basınç oluşumunu azaltmak için ilaçlı damlalar kullanabilmektedirler.

6- Kortikosteroidler: İritis ve Optiknörit gibi daha ciddi enfeksiyonlar için göz doktorları tarafından kortikosteroid reçeteye yazılabilmektedir.

7- Ağrı Kesici İlaçlar: Günlük yaşantıyı sıkıntıya sokacak derecede şiddetli göz ağrıları yaşanması halinde göz doktorları tarafından bu rahatsızlık tedavi edilinceye kadar ağrı kesici ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir.

8- Cerrahi Müdahale: Yabancı bir cisim ya da yanık sebebi ile oluşan hasarı onarmak amacı ile nadir de olsa ameliyata karar verilerek cerrahi müdahale yapılabilir.

9- Evde Bakım: Göz ağrısına sebep olan birçok durumu tedavi etmenin en iyi yöntemi gözlerin dinlendirilmesidir. Televizyona, tabletlere, cep telefonlarına ve bilgisayarlara uzun süreler bakmak göz yorgunluklarına sebep olmaktadır. Evde göz yorgunluğu hissedildiğinde yapılması önerilen uzun süre gözleri kapalı tutarak dinlendirmektir.

Göz ağrısına ne iyi gelir?

Göz ağrısına iyi gelenler:

- Sıcak kompres

- Yeşil çay bakımı

- Göz banyosu yapmak

- Evde bakım

- Göz damlaları

- Ağrı kesiciler

- Cerrahi müdahale

- Antibiyotikler

- Patates uygulaması

- Soğuk kompress

- Aloe vera

- Gül suyu

- Elma sirkesi

- Salatalık uygulaması

olarak sıralanabilir. Bununla birlikte yumurta, ceviz, balık, havuç, kuruyemiş, turp, biber, çilek, brokoli, süt, avokado, baklagiller göze faydalı iyi gelen yiyecek ve bitkilerdir.

Göz ağrısını alacak ve dindirecek evde yapılacak çözümler

Göz ağrısını alacak ve dindirecek evde yapılabilen çeşitli çözümler vardır. Bunlar:

Patates: Çiğ patatesin gözde bulunan iltihabı ve kaşıntıyı giderici özellikleri bulunmaktadır. Patates yıkanır. Dilimlenir. Bir kap içine su konulur ve patatesler suya konularak buzdolabına kaldırılır. Soğuyan patatesler, gözlerin üstüne konularak yaklaşık 10 dakika beklenir. Bir hafta süresince günde iki kez gözlerin üzerine patates uygulamasının yapılması göz ağrılarına iyi gelmektedir.

Gülsuyu: Gülsuyu içindeki antiseptik özellik ile gözde bulunan enfeksiyona, göz yorgunluğuna ve göz ağrısına iyi gelmektedir. Uygulamada pamuk gülsuyu ile ıslatılır. Islatılan pamuk, göze uygulanır.

Elma sirkesi: Bir yemek kaşığı elma sirkesi iki yemek kaşığı su ile karıştırılır. Pamuk yardımı ile göze sürülür. Elma sirkesi, göz önünde bulunan enfeksiyonlara iyi gelmektedir.

Soğuk uygulama: İnce bir beze sarılan buz torbası göz çevresine tutulur. Gün içinde iki kez bu uygulama yapılabilir. Gözdeki kızarıklık ve şişliğe bu uygulama iyi gelmektedir.

Aloe vera: Antioksidan içeriği sayesinde Aloe vera, göz ağrılarının geçmesine yardımcı olmaktadır. Aloe vera yaprağındaki Aloe vera çıkarılır ve bir miktar soğuk su ile karıştırılarak pamuk ile göze sürülür.

Yeşil çay: Yeşil çay, gözde bulunan iltihap, mikrop ve kaşıntıya iyi gelmektedir. Bir fincan kaynatılan yeşil çay, buzdolabına kaldırılarak soğutulur. Soğuyan yeşil çay ile pamuk ıslatılır. Göz bölgesine masaj yapılır. Haftada dört kez uygulanması tavsiye edilir. Ağrıların hafiflediği gözlemlenmiştir.



