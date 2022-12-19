2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.





Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu

Fransa'yı penaltılarla yenerek şampiyon olan Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Scaloni, "Çok gururluyum. Maç başlayana kadar hiç heyecanlı değildim ama maç sırasında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu.

Tarihi bir an yaşadık

Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı. Tarihi bir an yaşadık. Şimdi sabahlara kadar eğlenelim. Messi, gelecek Dünya Kupası'nda da olmalı. Oynamaya devam etmek istediği sürece, 10 numara her zaman onun olacak" ifadelerini kullandı. Lionel Scaloni kariyerinin en büyük kupasını kazansa da Arjantin'in başındaki tek başarısı bu değildi.

Lionel Scaloni tarihe geçti

Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim olurken ilk Arjantinli çalıştırıcı olarak tarihe geçti. Daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira bu başarıyı kazandılar.

Futbolcuyken 1 kez milli oldu

28 yıl sonra Copa America'yı 36 yıl sonra ise Dünya Kupası'nı ülkesine getiren Lionel Scaloni futbolcuyken Arjantin formasıyla 2006 yılında Dünya Kupası'nda sadece 1 maçta forma giydi ve milli formaya veda etti.

Sampaoli'nin yardımcısı olarak geldi

Lionel Scaloni ilk antrenörlük kariyerine Sevilla'nın çalıştırıcısı Jorge Sampaoli'nin yanında yardımcı olarak başladı. Daha sonra Arjantin'den teknik direktörlük görevi alan Sampaoli yine yardımcısı olarak Lionel Scaloni'ye görev verdi. 2018 Dünya Kupası sırasında Sampaoli'nin yardımcısı Scaloni'ydi.

28 yıl sonra Copa America

20 yaş altı Arjantin Milli Takımını çalıştıran Lionel Scaloni 2018 yılında Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda eden Arjantin'de Lionel Scaloni'nin yerine getirildi. 2021 yılında Brezilya'yı finalde yenerek Copa America'yı kazanırken Arjantin 28 yıllık sonra bu kupayı Scaloni ile kazandı.





Finalissima'yı kazandılar

EURO 2020 şampiyonu İtalya ve son Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya gelmiş Tangocular rakibini 3-0 mağlup etmişti. Arjantin Lionel Scaloni ile 39 yıl sonra yeni ismiyle düzenlenen finalde ikinci kez şampiyon olmayı başardı.

36 yıl sonra Dünya Kupası zaferi

44 yaşındaki genç teknik adam bu akşam Arjantin'in başında Fransa karşısında penaltılarla Dünya Kupası'nı kazanarak kısa zamanda üç büyük kupayı ülkesine getirmeyi başardı. Arjantin son olarak 1986 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu. (Ajansspor)