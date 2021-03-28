Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bu sezon Bursa’yı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan ve Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda kampa girip, hazırlıklarını devam ettiren Görükle İpekspor, hazırlık maçında Yalova Kadıköyspor’u konuk etti. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sayesinde stadyumun zemini de takdir topladı. Maçın başında gelen golle Görükle İpekspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Görükle İpekspor, sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda BAL ekiplerinden Yalova Kadıköyspor’u konuk etti. Başkan Ramazan Kıvrak ve yönetimin tam kadro izlediği karşılaşmada centilmence bir maç ortaya kondu. Bursa ekibi gösterdiği misafirperverlikle de takdir topladı.

Maça hızlı başlayan taraf Görükle İpekspor, 6. dakika Mustafa Berk Kara'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşma boyunca rakip kalede etkili olan Bursa temsilcisi, ortaya koyduğu iyi performansıyla öne çıktı.

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