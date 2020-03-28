Gorodeya - Shakhtyor Soligorsk maç sonucu: 0-2

Coronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelirken, Belarus'ta maçlar tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Gorodeya, Shakhtyor Soligorsk'i konuk etti.

90 dakika konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Shakhtyor Soligorsk'e galibiyeti getiren golller 56'da Giorgi Diasamidze ve 89'da Dmitriy Podstrelov'dan geldi. Bu sonucun ardından 2. maçlar sonunda ilk galibiyetini alan Shakhtyor 3 puanla 6. sıraya yerleşti.

Gorodeya ise 2'de 0 yaptı, son sırada kaldı.

Belarus Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Aleksandr Oleynik, "Maçlar seyircili oynanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı ile iletişimdeyiz. Ligi durdurmak için kritik bir durum yok. 81 vaka var, 22'si ise düzeldi.'' açıklamasını yapmıştı.



