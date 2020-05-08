Gorodeya - FC Minsk maç sonucu: 1-1
Belarus Ligi'nin 8. haftasında 10 puanlı Gorodeya, 9 puanlı FC Minsk'i konuk etti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın da tek hedefi 3 puandı. Ancak iki takımda yenişemedi ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Belarus Premier Lig'de 8. hafta maçında 7 maçta 3 gaibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve 10 puanla 10. sırada bulunan Gorodeya, 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle 13. surada bulunan Fc Minsk'i konuk etti.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımda da tek hedef galibiyetti.
Maça konuk ekip Minsk hızlı başladı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Vladimir Khvashchinsky'nin attığı golle Minsk deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında, dakika 44'te ev sahibi ekip Lazar Sajicic'in attığı golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Gorodeya, sahasında FC Minsk ile 1-1 berabere kaldı.
Gorodeya - FC Minsk ilk 11'ler:
Gorodeya: Igor Dovgyallo, Sergey Usenya, Andrei Sorokin, Milan Joksimovic, Kirill Pavlyuchek, Stanislav Sazonovich, Lazar Sajicic, Aleksandr Poznyak, Denis Yaskovich, Mikhail Shlbun, Rostislav Shavel
FC Minsk: Artem Leonov, Dmitri Zinovich, Dmytro Ryzhuk, Dzmitry Pryshchepa, Aliaksei Zaleski, Oleg Evdokimov, Yaroslav Yarotski, Oleksandr Vasyliev, Siarhei Sazontchik, Vladimir Khvashchinsky, Roman Gribovski