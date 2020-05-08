Gorodeya - FC Minsk (CANLI İZLE)

Belarus Premier Lig'de 8. hafta maçında 7 maçta 3 gaibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve 10 puanla 10. sırada bulunan Gorodeya, 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle 13. surada bulunan Fc Minsk'i konuk edecek.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımda da tek hedef galibiyet. Gelecek hafta Torpedo Zhodino'ya konuk olacak Gorodeya, evinde alacağı galibiyetle nefes almak istiyor. Düşme hattındaki rakiplerinden Neman'ı konuk edecek Minsk ise 2 maçtan 6 puan çıkartıp üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Gorodeya - FC Minsk ilk 11'ler:

Gorodeya: Igor Dovgyallo, Sergey Usenya, Andrei Sorokin, Milan Joksimovic, Kirill Pavlyuchek, Stanislav Sazonovich, Lazar Sajicic, Aleksandr Poznyak, Denis Yaskovich, Mikhail Shlbun, Rostislav Shavel

FC Minsk: Artem Leonov, Dmitri Zinovich, Dmytro Ryzhuk, Dzmitry Pryshchepa, Aliaksei Zaleski, Oleg Evdokimov, Yaroslav Yarotski, Oleksandr Vasyliev, Siarhei Sazontchik, Vladimir Khvashchinsky, Roman Gribovski