Trabzonspor 'un geçen sezonun devre arasında Altınordu'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Enis Destan'ın her geçen gün talipleri artıyor. Süper Lig ve TFF 1.Lig kulüpleri, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isterken, yurtdışından da genç oyuncuya ilgi büyük...

Enis Destan, Süper Lig zaferi yaşayan Trabzonspor'un şampiyon kadrosunda yer almıştı.

Özellikle Belçika ekipleri, başarılı golcüyü listesine alırken, Ajansspor'un haberine göre de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze de Enis Destan'ı transfer etmek istiyor.

Zabrze de bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen yıldız oyuncu Lukas Podolski de görev yaparken, Polonya ekibinin yetkililerinin, 37 yaşındaki futbolcudan, Enis ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı öğrenildi.

Kariyerine ülkesi Polonya'da devam eden 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki performansı ve samimi halleriyle Türk taraftarların sempatisini kazanmıştı.

Gornik Zabrze'nin ilerleyen günlerde Enis için Fırtına'ya teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

600 bin Euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan genç forvet, Bordo-Mavililer'le sadece 1 maça çıkabildi.