Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası 15 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Mert Emir İmam 50 metre sırt üstü kategorisinde birinci, Beyza Yıldız 50 metre sırt üstü ve serbest kategorisinde ikinci ve Melise Akyol 50 metre serbest kategorisinde üçüncü olarak 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılarak derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.