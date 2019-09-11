Görme engelliler yükselme maçları yapıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B1 yükselme maçları Isparta'da gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen maçlarda 3 takım bir üst lige yükseldi.

Milli Egemenlik Stadyumu'nda düzenlenen maçlarda Çanakkale 6 Nokta Gençlik Spor Kulübü, Malatya Gençlik Spor Kulübü, Ankara Aktif Gençler Spor Kulübü ve Kayseri Erciyes Gençlik Spor Kulübü futbol takımları karşı karşıya geldi. Kayseri Erciyes Gençlik Spor Kulübü ile Çanakkale 6 Nokta Gençlik Spor Kulübü maçını Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve diğer katılımcılarla izledi.

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, kendilerine fırsat verildiğinde neler yapılabildiklerini daha önceki yarışmalarda gösterdiklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Seymenoğlu'na teşekkür etti.

Yükselme maçlarına katılan tüm takımları birinci ilan eden Vali Seymenoğlu ise önümüzdeki yıllarda da tüm müsabakalarda engelli takımlarını Isparta'ya davet ederek, organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür etti.

Ardından yükselme maçlarında üçüncü olan Çanakkale 6 Nokta Gençlik Spor Kulübü'ne kupa ve madalyaları AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak tarafından verilirken, turnuvayı 2. tamamlayan Malatya Gençlik Spor Kulübü'ne kupa ve madalyaları ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek tarafından verildi. Turnuvayı lider olarak bitiren Kayseri Erciyes Gençlik Spor Kulübü Görme Engelliler Futbol Takımı'na kupa ve madalyaları ise Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verilirken, turnuva çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

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