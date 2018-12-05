Görme engelliler satranç turnuvasında yarıştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Görme Engelliler Kulübü tarafından, satranç turnuvası düzenlendi.

05 Aralık 2018, Çarşamba 12:12
- A +
Görme engelliler satranç turnuvasında yarıştı

Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Görme Engelliler Kulübü tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ve Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile çok sayıda sporsever katıldı. Turnuvada, Kayseri ve çevre illerden 47 görme engelli sporcu yarıştı.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.