Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, hedef büyüttü

Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda finale kalıp 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota almayı hedefliyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da 14-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarını Ahlatlıbel Spor Tesisleri’nde sürdüren Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Hasan Yıldırım, “Şampiyona, olimpiyat kotasını almak için son şansımız. Finale kalan iki takım kota hakkı elde edecek. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz önce gruptan çıkmak sonra ise finale kalıp Tokyo biletini almak” diye konuştu.

“Çalım atabilmek, gol atmak, defans yapmak, paslaşmak futbolun doğasında olan şeyler ama görmeyen bir adam için bunlar çok zor şeyler” diye Yıldırım, “Görme engelliye futbol oynatıyorsanız bu bir başarıdır” dedi.