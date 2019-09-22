İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda B1 Milli Takımımız yine Türkiye’nin gururu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, A Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında Romanya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, mücadeleden Ömür Mercan’ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci yarının hemen başında Milliler, Ömür Mercan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Türkiye, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Fransa maçı TSİ18.30’da

Gruptaki ilk iki maçta İtalya ve İspanya ile berabere kalan önceki gün Belçika dün de Romanya’yı yenen milliler gruptan çıkmayı başardı. A Grubu’nu İspanya’nın ardından 8 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde Fransa ile eşleşti. ‘Sesi Görenler’, bugün TSİ 18.30’da Fransa’yla yarı final mücadelesine çıkacak.

Milliler, Fransa’yı yenmesi durumunda finale yükselecek ve aynı zamanda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanacak.