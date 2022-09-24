İtalya'nın Cagliari şehrinde 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Görme Engelliler Judo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye; 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Organizasyonda Erkek Milli Takımı Avrupa şampiyonu olurken, Kadın Milli Takımı ise Avrupa 2'ncisi oldu.

Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, 7-11 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, Bakü'deki dünya şampiyonasında altın madalyalar alarak şampiyonluk kazanmak istediklerini söyledi. Yıldırım ayrıca 5-17 Aralık tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda kazanılacak altın madalyalar ile yurda şampiyon olarak dönmek istediklerini de sözlerine ekledi. Yıldırım, 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar için de 35-40 kota hedefi koyduklarını belirtti.

"AZERBAYCAN'DA HEDEF 4-5 MADALYA"

Düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak 10 madalya kazandıklarını söyleyen Yıldırım, bunun görme engelli sporcular için en büyük bir başarı olduğunu söyledi. Daha fazla başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğini belirten Ayhan Yıldırım, "Erkeklerde takım halinde Avrupa Şampiyonluğu, Kadınlarda ise Avrupa 2'ncisi bir takımdan bahsediyoruz. Toplamda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile sporcularımız ülkeye döndü. Bu çok önemli bir başarıdır. Önümüzdeki ay Dünya Şampiyonası için Azerbaycan'a sporcularımızı göndereceğiz ve orada da 4-5 madalya almak istiyoruz. Bu da bizim için bir ilk olacak. Devletimiz bize her türlü imkanı veriyor. Başarılı olmak için her türlü fırsat ve imkan elimizde mevcut. Bizim de yapacağımız şey başarı için daha fazla çalışmak ve bize verilen bu imkanları olağanüstü bir şekilde kullanarak sporcularımıza ve Türk sporuna yansıtmak olacak" şeklinde konuştu.

"HEDEFİ YÜKSEK TUTMAK İSTİYORUZ"

Judo'da kota alabilecek yaklaşık 10 sporcuları olduğunu ifade eden Yıldırım, hedeflerinin kota alan sporcu sayısını artırmak olduğunu aktararak, "Mayıs ayında B1 futbol takımımız İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci oldu ve direkt kota aldı. 2024 Paris'e futbol takımımız katılmaya hak kazandı. 10 kotamız Türk sporuna hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde Goalball Kadın ve Erkek Milli takımlarımızın katılacağı Dünya Şampiyonası var. Burada da inşallah hem kadınlarımız hem de erkeklerimiz kota aldığımız zaman takım sporlarında 3 takımla katılmış olacağız. Bu çok önemli bir başarı. Bunun ardından da bireyseller devam ediyor. Hedefimiz 35, 40 kota alabilmek. En son Paralimpiklere katılan sporcu sayımız 21'di, 2 madalyamız vardı. Kadın Goalball Milli Takımımız altın, Judo'da 2 bronz madalya gelmişti. Hedefi yüksek tutuyoruz ki daha fazla mücadele edelim daha fazla hırslanalım. İnşallah bu hedefi de tutturacağız" diye konuştu.

Daha önce 21 sporcunun maaş alırken şu anda 76 sporcunun maaş aldığı bilgisi paylaşan Yıldırım, sporcular ve camia olarak bunun karşılığını ülkeye vermek istediklerini söyledi.

"GÖREMİYORLAR AMA İNANILMAZ BİR MÜCADELE VERİYORLAR"

Kadın Goalball Milli Takımı'nın 2 kez üst üste paralimpik şampiyonu olduğunu ama bunu kamuoyuna duyurmakta güçlük çektiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz bunun tanıtımını yapamadık. Bunun mücadelesini verebilirdik, anlatabilirdik. Burada da bizim eksiğimiz vardır. İnşallah 2024 Paris'te 3'üncü kez şampiyon olabilecek bir Kadın Milli Takımımız var. Erkek Milli Takımı da madalya adayı. Bunları yaptığımız zaman duyarlılık gösterilecektir. Görmedikleri halde gözleri maskelerle kapalı, ışığa duyarlı olanlar bile göremiyor. Bununla ilgili inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Bunu iş insanlarımızın, sponsorların görmesi lazım. Ne zorluklarla spor yapıyorlar, nasıl bir mücadele nasıl bir azim var, bunu gördükleri zaman eminim genel anlamda bütün kapılar açılacaktır."

"AİLELER ÇOCUKLARINI EVDEN ÇIKARMALI"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile yaşadığı bir anekdotu paylaşan Yıldırım, "Bakan Yardımcımız bundan 3-4 ay önce bana, 'Başarı geliyor zaten, önemli olan evden dışarı çıkamayan bireyleri dışarı çıkarabilmek. Benim için en büyük başarı budur' demişti. Gerçekten öyle. Bu da bizim kulağımıza küpe oldu. İl temsilciliklerimize ve kulüp başkanlarımıza, 'Bizim görmediğimiz, tespit ettiğiniz aileleri bizlere bildirin, evlerine gidip ziyaret edelim, engelin kader olmayacağını söyleyelim' dedik. Devletimiz bize bu yetkiyi verdi. Özellikle engelli bireyleri salonlara, spor tesislerine, atletizm pistlerine indirmek için önemli bir gayret harcıyoruz. Çocuğunu evden çıkarmayan ailelere benim tavsiyemdir, bu bir engeldir ama Allah bir yerden aldığı zaman başka bir yerden veriyor" şeklinde konuştu.

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA)