Görme engelli milli judoculardan 2 altın, 2 gümüş madalya

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası milli sporcular Döndü Yeşilyurt ve Zeynep Çelik, şampiyon oldular. J1-57 kiloda mücadele eden Döndü Yeşilyurt ile J2-57 kiloda Zeynep Çelik altın madalya kazandılar. Turnuvada J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar 48 kiloda, Abdurrahim Özalp de J1-60 kiloda gümüş madalya aldılar.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Döndü Yeşilyurt ve Zeynep Çelik ile gümüş madalya kazanan Abdurrahim Özalp ve Ecem Taşın Çavdar’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bakü’de düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Döndü Yeşilyurt ve Zeynep Çelik ile gümüş madalya kazanan Abdurrahim Özalp ve Ecem Taşın Çavdar’ı tebrik ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."